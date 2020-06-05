Salihli'de uyuşturucuya 2 tutuklama MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Manisa'nın Salihli ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı otomobili takibe alan polis, dün Salihli ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki M.K.P ve M.K.B, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

Kaynak: DHA