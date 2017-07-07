Salihli'de Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Kemerdamları Mahallesinde Kemerdamları-Pazarköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirci (40) yönetimindeki 45 HZ 442 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerenlik mevkisinde bulunan sulama kanalına devrildi. Traktörün altında kalan Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, feci şekilde hayatını kaybeden Demirci'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA