Salihli'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü 62 yaşındaki Ali Çallı öldü, babası 88 yaşındaki Mustafa Ali Çallı ise yaralandı.
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü 62 yaşındaki Ali Çallı öldü, babası 88 yaşındaki Mustafa Ali Çallı ise yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Gökçeköy Mahallesi Kocayatak Mevkii'nde meydana geldi. Ali Çallı yönetimindeki 35 TAP 83 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Çallı öldü, yanındaki babası Mustafa Ali Çallı ise yaralandı.
Yaralı Mustafa Ali Çalı, olay yerine sevk edilen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ali Çallı'nın cesedi ise traktörün altından çıkarılarak morga kondu.
- Manisa