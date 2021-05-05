Salihli'de trafik haftası denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli'de trafik haftası denetimleri

Salihli'de trafik haftası denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında E-96 karayolunda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, araçları tek tek durdurup, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme de bulunup sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yapıldı.

Farkındalık oluşturmak için Trafik haftasında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır "Salihli'de araç sürücüsü ve yayaları durdurarak, emniyet kemeri kullanmanın önemi, aşırı hız yapmanın sakıncaları, alkollü araç kullanmanın oluşturduğu riskler, hatalı sollama ve yakın takibin neden olduğu kazalar ile trafikte diğer yol kullanıcılarına saygı konusunda bilgilendirmelerde bulunduk" dedi. Çakır, meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından bu ve buna benzer uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' ve 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' mesajlarını içeren afiş ve ilanlar, Salihli'de belli noktalara asılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekildi. - MANİSA

Salihli'de trafik haftası denetimleri
Salihli'de trafik haftası denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salihli'de trafik haftası denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 18:29:23. #1.15#

title