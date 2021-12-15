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Salihli'de tır üzüm bağına girdi

Salihli'de tır üzüm bağına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır üzüm bağına girdi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır üzüm bağına girdi. Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Salihli- Alaşehir yolu Beylikli Mahallesi civarında meydana geldi. Salihli yönünden, Alaşehir yönüne gitmekte olan M.B.(38) idaresindeki 33 ACY 273 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına girdi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli'de tır üzüm bağına girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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