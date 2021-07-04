Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
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Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü

Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Murat Sarıyat (42) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Murat Sarıyat (42) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal D. (49) yönetimindeki 45 ADT 485 plakalı otomobile, Caferbey Mahallesi yol kavşağında Murat Sarıyat yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyat'a, Ahmet A. (55) idaresindeki 20 YN 169 plakalı TIR çarptı. Sarıyat, TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sarıyat'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara Karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. 


Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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