Salihli'de taraftardan çağrı: "Tek yürek olup, bu takıma sahip çıkalım"

25.09.2019 11:11

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor'a destek çağrısında bulundu.



Ligin ilk haftasında oynanan Sandıklıspor karşısına, Salihli Belediyespor'un 15 gün önce kurulan takım ile çıktığını belirten Karahan "Bu takım harbiden iyi takım" diyerek şunları söyledi: "İlk maçımızı Sandıklıspor ile oynadık, evet eksiklerimiz var, keşke imkanlarımız olsa da bir forvet, bir orta saha ya takviye yapabilsek. Şuan sıkıştığımız an sazı eline alacak iki adam. ya nasip ama şuna inanın, takım son yıllarda kurulan kalbi çapraz atmayan pırıl pırıl gençlerden oluşuyor."



Takıma sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Karahan, "Bu takıma sahip çıkalım. Bu takım bu kenti bir birine kenetler, bu takım bu gençlerle bu tribünleri kenetler. Gelin birlik olalım, gelin tek yürek olalım, bu takımın peşinde koşalım. Bu takımın evet fizik, kondisyon eksik, buda Sandıklıspor maçında belli oldu. Ama kimse kusura bakmasın, bu takım 15 gün önce kurulup, 1 haftalık idmanla maça çıktı. Biz bu takıma destek olmak için, kapı kapı geziyoruz, siz de destek olmak için bir kombine alıp, armamıza sahip çıkalım" dedi.



"26 kişilik bu kadronun toplam maliyeti geçmiş yıllarda bir adama verilen parayla kuruldu" diyen Karahan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çocuklara sahip çıkalım, bir daha bu fırsat elimize geçmez. Bu takım üç senelik bir yapılanma ile inanın 3.Lige yürüyerek çıkar. Kimse bu sorumluluğu alamazdı. En başta bu insanlara güvenen Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, bu inanılmaz olaya sahip çıkan yönetime, Uğur Kocagöz'e, resmen devrim yapan Teknik Direktör Ferudun Yarkın'a, futbol koordinatörü Halim Okta'ya, daha önce amatörde hiç top oynamamış 2. Ligde mücadele eden sadece Yarkın ve Okta için Salihli'ye gelen BAL'da komik paraya gelip formamızı giyen bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Ege'nin İncisi Salihli'nin güzel yürekli insanları, bir kombine de sen al. Çünkü bu şehir, bu arma her şeyin en güzeline layık." - MANİSA

Kaynak: İHA