Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
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Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, Manisa'nın Salihli ilçesinde de tam kapanma denetimleri gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, Manisa'nın Salihli ilçesinde de tam kapanma denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz'da eşlik etti.

Oluşturulan ekiplerce sosyal mesafe ve maske takma kuralı, karantina hükümlerine aykırı davranan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Tam kapanma denetimi kapsamında ekipler yeme-içme yeri, bakkal, market, fırın, konaklama, kasap gibi 434 işyerinde denetim gerçekleştirdi. Özel araçlar ve şahısların kontrolü yapılırken, toplamda 9 şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden dolayı idari yaptırım uygulandı.

Kaymakam Sağlam, sokaktaki vatandaşlara tam kapanma uygulamasına normal hayata dönebilmek için harfiyen uyulması gerektiğini ve bu dönemde uygulanan tedbirlerin bu salgından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirerek hep birlikte hareket etmemiz gerektiği çağrısında bulundu. - MANİSA

Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi
Salihli'de tam kapanma denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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