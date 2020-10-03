Salihli'de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
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Salihli'de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

03.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:07
Salihli'de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Salihli'de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama MANİSA'nın Salihli ilçesinde, suç örgütü kurup yağma, tehdit, şantaj ve kasten adam yaralama suçu iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

Salihli'de suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, suç örgütü kurup yağma, tehdit, şantaj ve kasten adam yaralama suçu iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde organize suç örgütlerinin deşifresi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamında Salihli ilçesinde bir aile ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilerin yağma, tehdit, kasten yaralama ve şantaj olaylarına karıştığı belirlendi. Yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda olayların bir emir komuta zincirine göre gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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