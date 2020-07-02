Salihli'de sazlık alana ekilmiş kenevirler drone ile bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.
02.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44
Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, sazlık alanda drone ile yaptıkları aramada boyları 1 buçuk ile 2 metre arasından değişen 167 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA