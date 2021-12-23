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Salihli'de sahte para ele geçirildi

Salihli'de sahte para ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Salihli'nin Sart Mahallesi'nde devriye gezen Sart Karakol Komutanlı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Z.Ö.'yü (41) durdurup üst araması yaptı. Şüpheli şahsın üst aramasında toplam bin 800 lira sahte para ele geçirildi.

Sahte paralara el konulurken, şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Salihli'de sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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