Salihli'de poyraz karpuzu hasadı başladı MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretimi yapılan ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen poyraz karpuzunda hasat başladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretimi yapılan ve Türkiye'nin birçok iline gönderilen poyraz karpuzunda hasat başladı.

Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesi'nde yetiştirilen lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen poyraz karpuzunun hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, son yıllarda marka halinde gelen ve birçok ilde rağbet gören poyraz karpuzu hasadını yerinde inceledi. Poyraz karpuzunun Salihli'nin en önemli zirai değerlerinden biri olduğunu belirten Yalvaç, "Özellikle aromasıyla, rengiyle ve tadıyla poyraz karpuzu, Salihli'deki pazarlarımızın yanı sıra Türkiye'nin her yerine göndermeye başladık. Salihli Ovası'nda yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretimi yapılıyoruz. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlü de olsa, biz poyraz karpuzu ile onlarla her zaman rekabet içerisinde olacağız" dedi.

'HASAT GECİKMELİ BAŞLADI'Poyrazdamları Mahallesi'nde 18 yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığı belirten Mehmet Aydın, "İlk fidelerimizi 20 Şubat tarihinde toprakla buluşturmuştuk. Ancak hava şartlarından dolayı 3 ay sonra başlamamız gereken hasat bir ay gecikti. Poyraz karpuzunun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı nedeniyle çok farklıdır. Farklı lezzeti nedeniyle poyraz karpuzuna başta Manisa , Balıkesir, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul'dan büyük ilgi var" dedi.Aydın şöyle devam etti:

"Bizler üretici olarak hasta ve komşu ziyaretlerine gidilirken gazlı içecekler yerine karpuz veya meyve çeşitlerinden götürülmesini istiyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz, bizlere gerekli değeri gösterip, destek çıksınlar."

Kaynak: DHA