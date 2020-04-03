Salihli'de pazaryerlerine koronavirüs düzenlemesi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Salihli Belediyesi, Güncel

Salihli'de pazaryerlerine koronavirüs düzenlemesi

Salihli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında ülke genelinde olduğu gibi ilçedeki tüm...

03.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:36
Salihli'de pazaryerlerine koronavirüs düzenlemesi

Salihli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında ülke genelinde olduğu gibi ilçedeki tüm pazar yerlerinde yeni düzenleme kurallarını uygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında korona virüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini en üst seviyeye çıkaran Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak amacıyla bariyerler yerleştirerek giriş ve çıkışlar için ayrı bir koridor oluşturdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmalarını sağlayan zabıtalar, vatandaşları da tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda uyararak esnafların 3 metre kuralına uygun bir şekilde tezgah açmalarını denetliyor. Zabıta ekipleri, pazar yerinde tezgah açan esnafların ve alışveriş için gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek pazar yerine girişleri sağlıyor. Genelge kapsamında, pazar yerlerinin saat 18.00'da alışverişe kapatılacağı ve saat 19.00'da tüm esnafların tezgahlarını toplayarak pazarın dağılacağı açıklandı.

Salihli Belediyesi'nin bütün birimleriyle korona virüse karşı ilçe genelinde tüm önlemleri aldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Vatandaşlarımızın sağlığı için toplu yaşam alanlarında, cadde ve sokaklarımızda sık sık ilaçlama ve dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığına yönelik olarak İçişleri Bakanlığımızca alınan kararlar doğrultusunda ilçemizde kurulan tüm pazar yerlerinde gerekli önlemlerimizi aldık. Pazar yerine giriş ve çıkışları bariyerlerle ayırdık, dezenfektanları yerleştirdik ve Pazar girişinde Zabıta personelimiz tarafından vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Bu konuda hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Pazar yerlerinde alışveriş saat 18.00'da sona erecek ve esnaflarımız tezgahlarını saat 19.00'a kadar toplayıp Pazar dağılacak. Sağlığımız için mecbur kalmadıkça tüm hemşehrilerimden sokağa çıkmamalarını ve evde kalmalarını istiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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