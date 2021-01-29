Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada
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Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada

29.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:34
Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsünün, çarpmanın etkisiyle havaya savrulup, düştüğü anlar, mobese kameralarına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsünün, çarpmanın etkisiyle havaya savrulup, düştüğü anlar, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kızılelma Meydanı Kavşağı'nda, çarşamba günü, akşam meydana geldi. Özcan G. (57) yönetimindeki 45 SB 1866 plakalı otomobil, bisikletli Yunus Y.'ye (51) çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.


Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada
Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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