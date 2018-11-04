Salihli'de Orman Yangını
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 3 hektar bozuk orman alanı zarar gördü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında 3 hektar bozuk orman alanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi Dibekdağı Topaktaş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibinin yanı sıra orman söndürme ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi.