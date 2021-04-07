Salihli'de online satranç maratonu başladı
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Salihli'de online satranç maratonu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Salihli'de online satranç maratonu başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin ilk maraton satranç turnuvası özelliği taşıyan online Kaymakamlık Satranç Turnuvaları Maratonu başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin ilk maraton satranç turnuvası özelliği taşıyan online Kaymakamlık Satranç Turnuvaları Maratonu başladı.

Salihli Kaymakamlığının himayesinde, Salihli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilciliği ve Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü organizasyonuyla toplam 4 turnuvadan oluşacak olan satranç maratonu Çanakkale Şehitlerini anma turnuvası ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı satranç turnuvası ile devam edecek maraton, Haziran ayında 'Yaza Merhaba' turnuvası ile sona erecek. 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş ve üstü olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenen maraton Salihli'nin ilk maraton satranç turnuvası özelliğini taşırken, Pandemi koşulları nedeniyle online yapılan turnuvaya, evde yapılabilecek en iyi spor olarak görülmesi ilginin her zamankinden daha da yüksek olması bekleniyor. - MANİSA

Salihli'de online satranç maratonu başladı
Salihli'de online satranç maratonu başladı
Salihli'de online satranç maratonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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