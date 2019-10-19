Salihli'de Muhtarlar Günü etkinlikleri

19.10.2019 11:54

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.



Kutlamalar çerçevesinde muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Salihli'de 102 mahalle muhtarının görev yaptığını ifade eden Şube Başkanı Mehmet Güler, "Bugün 19 Ekim ve bizim bayramımız. Demokrasinin kılcal damarları devlet ve millet arasındaki köprü vazifesi olan biz muhtarların da yetki ve görevlerinin de çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesi yetkililerden isteğimiz ve beklentimizdir. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" dedi.



Çelenk sunma törenine Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Orçun Abalı ile muhtarlar katıldı.



Kutlamalarda ikinci etkinlik Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesinde gerçekleştirilirken, Başkan Güler burada tebrikleri kabul etti. - MANİSA

Kaynak: İHA