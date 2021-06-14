Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 68 motosiklet sürücüsüne 60 bin 382 lira cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 68 motosiklet sürücüsüne 60 bin 382 lira cezai işlem uygulandı.

Yaz aylarıyla birlikte artış gösteren motosiklet kazaları nedeniyle, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, ilçenin farklı bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır öncülüğünde 2 gün gerçekleştirilen denetimlerde 265 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan ve gerekli tedbirlerini almayarak, hem kendi hayatlarını, hem de vatandaşların hayatlarını tehlikeye düşüren 68 sürücüye toplam 60 bin 382 lira ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi. Trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan denetimler, kurallara uyan vatandaşları memnun etti.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan "Amacımız ceza yazmak değil. Başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca Salihli'de kurallara uygun olarak motosiklet ve araç kullanmalarını sağlamak" dedi. - MANİSA

Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! 'Yan bakma' kavgasında kan aktı
Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! "Yan bakma" kavgasında kan aktı
Gencecik öğretmenlerin acı sonu! Yolun karşısına geçmek isterken böyle can verdiler
Gencecik öğretmenlerin acı sonu! Yolun karşısına geçmek isterken böyle can verdiler
Kavga ettiği eşine kızan kadın, evi ateşe vermeye kalktı
Kavga ettiği eşine kızan kadın, evi ateşe vermeye kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nur Sürer Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salihli'de motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:46:07. #1.15#

title