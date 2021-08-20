Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü
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Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü

Salihli'de motosiklet domuza çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yolcu ise hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yolcu ise hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli-Çakaldoğan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilkavak Mahallesi yönünden, Çakaldoğan Mahallesi yönüne gitmekte olan Özcan Y. (26) idaresindeki 45 SC 9211 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Motosikletin takla atıp devrilmesi sonucu, sürücü yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Murat Yavuz (32) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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