Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
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Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri yaz aylarının ulaşım aracı olan motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri yaz aylarının ulaşım aracı olan motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçenin belli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan, evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Tescilsiz motosikletler ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri artırdıklarını belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, denetimlerin cadde ve sokaklarda artarak devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor
Salihli'de motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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