Salihli'de "Kurtuluş Kupası" turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli'de "Kurtuluş Kupası" turnuvası

Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlendiği '5 Eylül Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımlara ödülleri verildi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlendiği '5 Eylül Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımlara ödülleri verildi. İsmail Doğan Erdinç Spor Sahasında gerçekleştirilen törende takımlara ödülleri ise Belediye Başkanı Zeki Kayda verdi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 19 Ağustos tarihinde başlayan '5 Eylül Futbol Turnuvası' 2006 -2008 ve 2010 yaş kategorilerinden oluşan 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada, Salihli Belediyespor, Salihlispor, Poyraz Futbol Kulübü, Ege Sportif Futbol, Razlıspor ve Özgençler Birliği takımları mücadele etti.

İsmail Doğan Erdinç Spor Sahasında gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda "Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Güzel Salihli'miz Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz yıllarda büyük acılar çekmiş; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında nice kahramanlıklara sahne olmuş ve her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış gazi şehrimizdir. Yaklaşık iki yıl süren karanlık günlerden 5 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluşa eren Salihli'miz, vatan uğrunda ölenlerin var olduğu, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyenlerin var olduğu kahramanlar diyarıdır. Salihli'mizin kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Başkan Kayda, futbolculara, antrenörlere ve tüm amatör spor kulüplerine başarılar diledi.

Turnuvada mücadele eden takım kaptanlarına ödülleri, Başkan Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile belediye kulüp ve spor işleri müdürleri tarafından verildi. - MANİSA

Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası
Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası
Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası
Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası
Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Salihli'de "Kurtuluş Kupası" turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:35:29. #1.14#

title