Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
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Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Salihli Şubesi iş birliği ile "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Salihli Şubesi iş birliği ile "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için Hamidiye Camisi ve Türkiye Diyanet Vakfı Salihli Şubesi önüne kurulan Kurban Bağış Standı Arife Günü'ne kadar açık olacak. Yurtdışı vekalet yoluyla kurban fiyatının 925 Türk Lirası yurtiçi fiyatının ise bin 125 Türk Lirası olarak belirlendiğini belirten TDV Salihli Şube Temsilcisi Mehmet Şahin, vekaletle kurban bağışlarının açılan stantlar ile camilerdeki din görevlilerine makbuz karşılığında yapılabileceğini söyledi. - MANİSA

Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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