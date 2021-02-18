Salihli'de kumar baskını
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Salihli'de kumar baskını

18.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:31
Salihli'de kumar baskını

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir iş hanındaki ofise düzenlenen kumar baskınında yakalanan 11 kişiye toplam 10 bin lira ceza verildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir iş hanındaki ofise düzenlenen kumar baskınında yakalanan 11 kişiye toplam 10 bin lira ceza verildi.

Kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinden bulunan bir iş hanındaki ofise baskın düzenledi. Baskında ofisin kıraathane şeklinde dizayn edildiği ve masaların üstünde iskambil kağıtları olduğu tespit edildi.Kumar oynanan masaların üzerinde toplam 650 lira bulunurken, 11 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 10 bin lira ceza uygulandı.


- Manisa
Salihli'de kumar baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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