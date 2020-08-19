Salihli'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salihli'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Manisa'nın Salihli ilçesinde de aralıksız devam ediliyor.

Salihli'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
19.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:25

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Manisa'nın Salihli ilçesinde de aralıksız devam ediliyor.

Tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazaryeri, iş yerleri, fırınlar, marketler ile açık alanlarda bulunan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetleyerek kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Covid-19 denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Salihli'de yapılan denetime, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi Güncel
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Ekonomi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam...
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Hacı Bektaş Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah İrem Derici İbrahim Büyükak Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Silah Rusya
Şu an buradasınız: Salihli'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:34:19. #1.15#
title