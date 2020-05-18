Salihli'de korona alarmı, 2 apartman karantinaya alındı
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Salihli'de korona alarmı, 2 apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 2 apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Salihli'de korona alarmı, 2 apartman karantinaya alındı
18.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:59

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 2 apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığı'nda toplanan kurul, 21 nolu kararına göre İlçedeki Seyrantepe Mahallesi 117 sokaktaki bir apartman ve Şehitler Mahallesi 66. sokaktaki bir apartman, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina altına aldı.

Salihli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İlçemiz Seyrantepe Mahallesi 117 sokaktaki bir apartmanda ve Şehitler Mahallesi 66.sokaktaki bir apartmanda yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakalarının artması sebebiyle ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 17.05.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren 31.05.2020 saat 24: 00'a kadar 14 gün süreyle acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında ilgili Yasa hükümlerine göre cezai işlem uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan Salihli'de daha önce korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi ve Kocaçeşme Mahallesi'ndeki bir apartman karantinaya alınmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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