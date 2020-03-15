Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını
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Jandarma, Kızılay, Salihli, Güncel

Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

15.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:39
Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Köpek dövüşünü izlemeye gelen 30 kişiye toplam 5 bin 610 lira idari para cezası kesildi.

Köpek dövüştürüldüğü ihbarını alan Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Salihli'nin Yenipazar Mahallesinde Kızılay'a ait araziye baskın düzenlendi. Operasyonda 5'i kangal olan köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen B.Y (19), Ş.M.Ç (19) ve T.A (48) yakalandı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11. Maddesi kapsamında 21 bin 490 TL para cezası, köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamımnda toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.Dövüştürülen 5 Kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Bu arada jandarma ekiplerinin köpek dövüştürülen alana yapılan baskın, drone ile havadan da görüntülendi.


Kaynak: DHA

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