Salihli'de kızlardan futbola büyük ilgi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Özgençlerbirliği Spor Kulübü tarafından kurulan kız futbol takımı büyük ilgi görüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Özgençlerbirliği Spor Kulübü tarafından kurulan kız futbol takımı büyük ilgi görüyor.

Özgençlerbirliği kız futbol takımı antrenmanlarını Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nda antrenörler Ecem Yılmaz, Tugay Erbay ve Mehmet Ali Karaaslan yönetiminde sürdürüyor.

Futbol okulundaki kızlar, antrenmanlar ile hem mental olarak hem de spor disiplini olarak kendilerini geliştirdiklerini ifade etti. Genç sporcular ayrıca futbolu en iyi şekilde öğrenerek milli takımlara kadar yükselmeyi hedefliyorlar.

Futbol okulunda 35 sporcunun yer aldığını anlatan antrenör Karaaslan, "Özgençlerbirliği Spor Kulübü olarak Salihli'de kız çocuklarına yönelik futbol kursları başlatarak bir ilke imza attık. Amacımız kız çocuklarımıza futbolu aşılamayı ve kız çocuklarının da futbolda başarılı olacağını göstermeyi hedefledik." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı