Salihli'de Kızılay kurban bağış çadırı kurdu Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bağış çadırı kurdu.

Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bağış çadırı kurdu.

Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyası 2020 yılında da devam ederken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan bağış çadırında kurban vekaletleri hayırseverlerden alınıyor.

Kızılay'ın, her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban kampanyası başlattığını hatırlatan Kızılay Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, kampanya kapsamında hayırseverlerin kurban bağışlarının usulüne uygun olarak kesileceğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

"Kurban'ın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı sürdürdüklerini dile getiren Musal, 2020 senesi için kurban vekalet fiyatlarının yurt içi hisse bedelinin 1050 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 850 TL olarak açıklandığını anımsattı. Kızılay Gönüllüleri'nin de destek verdiği bağış çadırında Türk Kızılayı'na kurban vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlara bilgilendirmelerde de bulunulduğunu belirten Musal "Hayırseverlerimiz Salihli Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan bağış çadırımıza veya Kurudere Caddesinde bulunan Şube Binamızda Makbuz karşılığında kurban bağışlarını verebilirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA