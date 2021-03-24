Salihli'de kız futbol takımı kuruldu
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Salihli'de kız futbol takımı kuruldu

24.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:44
Salihli'de kız futbol takımı kuruldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde kız futbol takımını kuruldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde kız futbol takımını kuruldu. Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'Değerli zamanlar' projesi olarak antrenmanlara başlayan kız futbol takımı şimdiden yoğun bir ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kız Futbol takımı antrenmanlarına Antrenör Mehmet Ali Karaaslan ve yardımcı antrenör Ecem Yılmaz eşliğinde Ali İhsan Karayiğit Stadı'nda başladı.

"Kızlarımız çok heyecanlı ve istekli"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan kursların ücretsiz olduğunu belirten Antrenör Karaaslan, "Gençlik Spor Bakanlığının değerli zamanlar projesi olarak başlayan faaliyetlerimize yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Çok mutluyuz. Şu an için ilk aşama olarak kızlarımıza temel programlar ile sporun ve futbolun en iyi şekilde eğitimini vermeye çalışıyoruz. Kızlarımız çok heyecanlı ve istekli. Belli bir süreçten sonra, ileriki zamanlar da müsabakalara girip Salihli'de kız futbolunu en iyi yerlere getirmek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Salihli'de kız futbol takımı kuruldu
Salihli'de kız futbol takımı kuruldu
Salihli'de kız futbol takımı kuruldu
Salihli'de kız futbol takımı kuruldu
Salihli'de kız futbol takımı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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