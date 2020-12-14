Salihli'de kısıtlama fırsata çevrildi

Salihli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen 2 günlük hafta sonu kısıtlamasını hizmet üretme anlamında fırsata çevirdi. Belediye ekipleri, 56 saat süren kısıtlamada bozulan yollar, parklar, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için dört koldan sahada çalışırken ayrıca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderip sokak hayvanları için de besleme çalışması yaptı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Siz zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Belediye ekiplerimiz sahada sizlerin sağlığı için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Salihli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını adeta fırsata çeviriyor. Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalar gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirirken, Fen işleri Müdürlüğü ekipleri de, bozulan yollarda düzenleme çalışmaları ile jeotermal ısı merkezinde bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerin yanı sıra korona virüs salgınından toplum sağlığını korumak amacıyla işyerlerine yönelik uygulamalarda bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirirken Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de cami, kamusal alan, banka ATM'lerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Sosyal belediyecilik uygulamaları aksamadı

Salihli Belediyesi, kısıtlama günlerinde sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşıladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Vefa Destek Grubu, kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına koşarak tüm ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

Sokak hayvanları unutulmadı

Salihli Belediyesi, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak mama ve su desteğinde bulundu. Salihli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların, kısıtlama getirildiği dönemlerde tekrarlanacağı açıklandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ekiplerimiz, hafta sonu kısıtlamasının olduğu günlerde sahada çalışarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Halkımızın sağlığını korona virüsten korumak adına tüm alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecektir. Hemşehrilerimizin de alınan tüm tedbirlere uymalarını istiyorum. Bu zor süreci kurallara uyarak atlatacağımıza olan inancım tamdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı