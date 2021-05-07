Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını
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Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını

Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını
Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir kıraathanenin üst katındaki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, içerdeki 9 kişiden 7'si hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynamak suçundan, garson olarak çalıştıkları belirlenen diğer 2 kişi hakkında ise...

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir kıraathanenin üst katındaki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, içerdeki 9 kişiden 7'si hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynamak suçundan, garson olarak çalıştıkları belirlenen diğer 2 kişi hakkında ise kısıtlamayı ihlalden idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Kumar oynatılan ev de mühürlendi. 

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskicami Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katındaki evde kumar oynandığını belirledi. Ekipler eve dün saat 21.00'de operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, kıraathane olarak düzenlendiği belirlenen evde kumar oynayan E.Z. (58), İ.Ç. (65), T.K. (52), S.Ö. (62), S.N. (63), Ö.Ç. (69) ve Y.K.'yi (73) yakaladı. Operasyonda evde bulunan İ.Ç. (25) ve U.G.nin (35) garsonluk yaptığı tespit edildi. Evdeki aramada 175 deste iskambil kağıdı, alacak ve borç bilgilerinin yer aldığı 1 ajanda, 10 yazboz kağıdı ve 250 lira ele geçirildi. Kumar oynayan 7 kişi hakkında kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından idari işlem yapıldı.

5 AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

İşyeri sahibi K.Ş. (57) hakkında, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma tahkikata başlandığı öğrenilirken, kumar oynanan ev mühürlendi. Öte yandan 5 ay önce yapılan operasyonda da aynı evde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalanmıştı.


- Manisa
Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını
Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını
Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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