Salihli'de kapya biberi toprakla buluştu
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Salihli'de kapya biberi toprakla buluştu

TÜRK mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kapya biberi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki kırsal mahallelerde toprakla buluşturulmaya başlandı.

Salihli'de kapya biberi toprakla buluştu
18.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:29

TÜRK mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kapya biberi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki kırsal mahallelerde toprakla buluşturulmaya başlandı.

Salihli'de 5 yıl öncesine kadar sadece 250 dekar alanda ekimi yapılan kapya biberine ilgi arttı. Ağırlıklı olarak ilçenin Kemer, Hacıhıdır, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde tütüne alternatif olarak yetiştirilen kapya biberinde yeni dönem için ekime başlandı. Kapya biberi dikimi yapılan alan 2 bin 500 dekara ulaştı.

TÜTÜNE ALTERNATİF OLDUKemer Mahallesi'nde daha önce tütün yetiştiriciliği yaptığını, ancak daha yüksek getirisi nedeniyle kapya biber üretimine başladığını belirten Mehmet Kırcalı, "Bölgede sulu tarıma geçilmesinin ardından kapya biberi yetiştirmeye yöneldik. Önceden bu bölgede ağırlıklı olarak tütün ekimi yapılıyordu. Ancak kapya biberi tütüne göre hem daha zahmetsiz hem de getirisi daha fazla. Fideleri tohumdan yetiştiriyoruz. Mayıs ayı, biberin ekim zamanıdır. Haziran ve temmuz ayı çapalama, ağustos ayı itibari ile de hasat başlar. Hasat kasım ayı sonuna kadar devam eder. Dekar başı 5-6 ton biber hasadı yapıyoruz" dedi.250 DEKARDAN 2 BİN 500 DEKARA ÇIKTISalihli'nin kırsal mahallelerinde kapya biberinin tütüne alternatif olarak yaygınlaşmaya başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Tütün ekilen alanlarda artık, kapya biberi yetiştiriliyor. 2015 yılında ilçemizde sadece 250 dekar alanda kapya biberi yetiştiriliyordu. Şimdi ise 2 bin 200 dekara çıktı. Çiftçimiz daha çok ekonomik ve işin rahatlığı yönünden kapya biberine yöneldi. Salihli'de yetiştirilen kapya biberi, aroması, rengi ve tadı nedeniyle diğer yörelere göre daha çok tutuluyor. Kasım ayı sonuna kadar sürecek olan bu hasadın ardından, tüm sofralarımızda, marketlerimizde, ister közleme, ister turşu şeklinde Salihli'nin kapya biberi yer alacak" diye konuştu.

Kırmızı biber üreticisi Hasan Akcan ise, "Kapya biberimizin fidelerine gözümüz gibi bakıyoruz. Başta bu mahallede olmak üzere diğer mahalleler de fideler toprakla buluşmaya başladı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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