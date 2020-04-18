Salihli'de kahvehanede suçüstü yakalanan kişilere para cezası Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Salihli ilçesinde yapılan denetimlerde bir kahvehanenin açık olduğunu gören ekipler, kahvehane sahibi A.E. ile 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

İş yeri sahibi A.E.'ye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlalden 25 bin 200 lira, kahvehanedeki 8 kişiye de "sosyal mesafe" kuralına uymamaktan 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA