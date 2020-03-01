Salihli'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda Y.Ö. (30), T.Y. (38) ve M.H.K. (40) suçüstü yakalanırken, kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA