Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

04.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:19
Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin adet makaron ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin adet makaron ele geçirildi.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kargo firması adına kiralanmış depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, Türkiye'nin çeşitli illerine kargo ile gönderilmesi planlanan 6 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Baskında, 1 şüpheli ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kargo firmasının acente sahibi, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sezen Aksu Deniz Akkaya Jason Statham
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli'de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 17:19:40. #1.14#
title