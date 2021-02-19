Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı
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Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

19.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:15
Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş yerleri ve evlerden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş yerleri ve evlerden hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve evden 10 binlerce lira değerinde elektronik eşya ile para ve kıyafet çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.T. (41) ve G.D. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Salihli'de hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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