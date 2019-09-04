Salihli'de hibe destekleri anlatıldı

04.09.2019 12:14

Salihli Ticaret Borsası'nda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap" kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Katılımcıların yetkililerle birebir görüşme şansı da yakaladıkları seminerde, Salihli'de yapılacak yatırımlara verilen desteğin önemine değinen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, yatırım yapacaklar için bu programın büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.



Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında yüzde 50 hibe programı kapsamında, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; bitkisel, hayvansal ürünlerle, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Sert kabuklu meyveler hariç, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleriyle yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında bulunmayacak. Büyükbaş ve küçükbaş mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmezken, kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvuru yapılabilecekler olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA