Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı - Haberler
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Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı

Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evi kundaklayıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından Kula ilçesinde yakalandı.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evi kundaklayıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından Kula ilçesinde yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 08.00 sıralarında, Salihli'de ev kundaklama olayına karışıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehlikeye attığı ileri sürülen 2 şüphelinin içinde bulunduğu 06 JMU 11 plakalı otomobilin, Kula yönüne geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, İzmir-Ankara kara yolunda önlem alındı. Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda yolu trafiğe kapattı. Sıkışan trafikte durdurulan otomobildeki M.B. (21) ile M.K. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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