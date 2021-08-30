Salihli'de en güzel üzümler yarışacak
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Salihli'de en güzel üzümler yarışacak

Salihli'de en güzel üzümler yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ürünü çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla bu yıl 2.kez gerçekleştirilecek olan Salihli'nin Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nde ilçenin bereketli topraklarında yetişen kuru üzümler yarışacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bölgenin en önemli ürünü çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla bu yıl 2.kez gerçekleştirilecek olan Salihli'nin Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nde ilçenin bereketli topraklarında yetişen kuru üzümler yarışacak.

Salihli Belediyesi öncülüğünde Ticaret Borsası, Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel bir bankanın desteğiyle 5-6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde "Altın ülkenin, altın taneleri" sloganı ile gerçekleştirilecek olan şenlikte en güzel kuru üzüm yarışması yapılacak. Kuru üzüm yarışmasına katılacak olan üreticilerin 3'er kilogramlık üzümleri, 3 Eylül tarihine kadar ziraat odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ticaret Borsasına teslim etmeleri istendi.

Öte yandan üzüm yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ve sürpriz hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi. - MANİSA

Salihli'de en güzel üzümler yarışacak
Salihli'de en güzel üzümler yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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