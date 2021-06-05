Salihli'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve temizlik etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve temizlik etkinliği düzenlendi.

Salihli Belediyesi ile Jeopark Belediyeler Birliği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı jeositleri arasında yer alan Adala Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte çöpler toplandı, doğa yürüyüşü yapıldı.

???????Toplanan çöpler, Salihli Belediyesine ait çöp kamyonuyla geri dönüşüme gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak