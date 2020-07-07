Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
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Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
07.07.2020 04:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:38

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.
Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kaldı.
Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü. Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

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