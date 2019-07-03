Salihli'de doğalgaz ön abone kayıtları başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğalgaz aboneliği için ön başvuruların alınmasına başlanırken, ilk başvuruyu Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evlerine ve iş yerlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak doğalgaz ön abone kayıt başvurularının başladığını açıkladı. Belediye hizmet binasında 3-12 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-15.00 arasında başvuruların alınacağını belirten Başkan Kayda, doğalgaz ön abone kaydı için ilk başvuruyu yaptı. Doğalgaz ön abone kayıtlarının ilk gününde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başvurularını yaparak Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Salihli'ye ve Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğalgaz gelmesi noktasında çok büyük uğraşlar verdiğini ifade eden Başkan Kayda, doğalgaz ile birlikte Salihli'de artık yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. Başkan Kayda, "Doğalgazı şuan da Salihli'nin tamamına bu süreç içerisinde vereceğiz. Yeni kazılacak olan bölgeler de tespit edildi ve o bölgelere girilecek. Jeotermal enerjinin genelde olmadığı bölgelerde vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda talep nerede yoğunlaşıyorsa o bölgelere de doğalgaz vermeye başlayacağız. Zaten hatlar çekildi biliyorsunuz Şüheda Caddesi, Atatürk Caddesi ve Acısu Sokaktan Yörük Mahallesine kadar olan bütün hatlar çekildi. Şimdi Şüheda Caddesinin üst tarafları kaldı ve o bölgelerde tamamlanacak. Bu bir başlangıç ve bu yıl Allah nasip ederse eş zamanlı olarak sanayimize de vereceğiz. Dolayısı ile bundan sonra Salihli'mizde temiz enerji kullanacağız. Bir taraftan jeotermal enerji bir taraftan doğalgazı kullanarak Salihli'de kömüre son vereceğiz. Doğalgaz, Salihli'mize hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA