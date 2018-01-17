Salihli'de Doğalgaz Hattı Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili keşif çalışması başlatıldı.

Aksa Doğal Gaz Manisa Dağıtım A.Ş. mühendisleri ve Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna (EPDK) bağlı bağımsız kontrol firması yetkilileri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek ilçede yapılacak doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile firma mühendisleri ve EPDK'ya bağlı bağımsız kontrol firması yetkilileri, doğalgaz hattının döşeneceği yerlerle ilgili keşifte bulunarak, doğalgaz regülatör yerlerini tespit etti. Keşif sonrasında yetkililer tarafından yapılacak imalatın yol haritası çizilerek, doğalgaz hattının geçeceği yerler belirlendi. İlçede yapılacak olan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Daha önceki belediye yönetimleri tarafından doğalgazın ilçemize gelmesi ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı, hatta talepte bile bulunulmadı. Uzun uğraşlar sonucu, yetkililer ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde, ilçemiz doğalgaz hattı döşeme kapsamına alındı. İlçemize doğalgaz gelmesi hususunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Salihli'mize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MANİSA