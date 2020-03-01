Salihli'de cinayet

01.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:19

Manisa'nın Salihli ilçesinde kahvehane bahçesinde arkadaşları ile oturan bir kişi, yanına gelen şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.



Olay, Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte kahvehane bahçesinde oturan Ahmet K.'nın (37) otomobille yanına gelen Şahin Y. (35), tabancayla baş ve ayak bölgesine 3 el ateş ederek Ahmet K.'yı öldürdü. Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Salihli ilçe merkezinde saat 02.30 sıralarında zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA