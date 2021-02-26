Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama

26.02.2021 20:32 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:36
Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir camiden kapı, sokaktan ise mazgal hırsızlığı yapıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir camiden kapı, sokaktan ise mazgal hırsızlığı yapıldı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, diğerine ise adli işlem yapıldı.

Beşeylül Mahallesi'nde bulunan Yeni Karaman Cami'nde meydana gelen olayda, namaz kılmak için ibadethaneye gelen cemaat, 3 tuvalet kapısının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli A.S. (24), Gaziler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklandı.Salihli'deki cadde ve sokaklarda ise Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucu şüpheli A.S.'yi (24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.S., tutuklanırken, çalıntı yağmur suyu ızgaralarını satın alan İ.Y. (60) hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı.


Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama
Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli'de camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalındı; 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 20:41:14. #1.15#
title