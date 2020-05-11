Salihli'de bir apartman karantinaya alındı
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Salihli'de bir apartman karantinaya alındı

Salihli'de bir apartman karantinaya alındı
11.05.2020 02:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 02:01

MANİSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

MANİSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Salihli ilçesinde bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı. Konuya ilişkin Masina Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi 64 Sokak No: 58 adresindeki apartman 10 Mayıs 2020 tarihi saat 00.00'den, 24.05.2020 saat 00: 00'e kadar 14 (ondört) gün süreyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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