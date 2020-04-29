Salihli'de bin kişiye vefa desteği
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Salihli'de bin kişiye vefa desteği

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm Türkiye'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde bin kişiye destek sağladı.

Salihli'de bin kişiye vefa desteği
29.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:49

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm Türkiye'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde bin kişiye destek sağladı.

Vefa Destek Grubu, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların taleplerini karşılıyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların ilaç, gıda ve diğer taleplerini karşılayarak ihtiyaçlarını evlerine teslim etti. Ekipler, bugüne kadar bin vatandaşın talebini karşıladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evinden çıkması kısıtlanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olduklarını belirtti. Ekiplerin haftada 7 gün 24 saat mesai yaptığını ifade eden Başkan Kayda, "Bu zor günlerde 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşlarımız ile tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın yardımına koşacağız ve onların taleplerini evlerine kadar götürmeye devam edeceğiz. Virüsle mücadeleyi birliktelik içinde kurallara uyarak kazanacağız. Belediyemizin ilgili tüm birimleriyle zor günlerde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da mümkün olduğunca evde kalmalarını ve sosyal izolasyona uymalarını istiyorum " dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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