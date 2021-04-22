SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ
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SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV motosiklet, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV motosiklet, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü.

Kaza, Kurşunlu Piknik Çayı mevkiindeki Kurşunlu Çayı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Özen Y., 07 GGD 83 plakalı ATV motosikletiyle Kurşunlu Çayı'nı geçmek isterken akıntıya kapıldı. Sürüklenen ATV motosiklet, 3 metre yükseklikteki şelaleden düştü. Yaralanan Özen Y., çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak, kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özen Y., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası çekici yardımı ile sudan çıkarılan ATV motosiklet, bir otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ
SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ
SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ
SALİHLİ'DE ATV MOTOSİKLET 3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ŞELALEDEN DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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