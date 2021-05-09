Salihli'de asfalt çalışması hız kesmiyor
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Salihli'de asfalt çalışması hız kesmiyor

Salihli'de asfalt çalışması hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Salihli Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Menderes Caddesini sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezinde asfalt çalışmalarını başlatarak sezonu açtıklarını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, asfalt çalışmasının hazırlanan plan çerçevesinde tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini söyledi. Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ile birlikte Gürsel Caddesinde devam eden asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca tüm yolların bakım ve onarımı için sahada olacağını belirten Başkan Kayda, "Şehrimizin ihtiyaç duyulan, sokaklarında, mahallelerinde ve caddelerinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Menderes Caddesinde başlattığımız sıcak asfalt çalışmamızı tamamladıktan sonra Gürsel Caddesinde asfalt çalışmasına başladık. 2021 yılı programı kapsamında şehir merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda asfalt ve kilit parke taş döşeme çalışmalarımız hız kesmeden program dahilinde devam edecek" dedi. - MANİSA

Salihli'de asfalt çalışması hız kesmiyor
Salihli'de asfalt çalışması hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
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