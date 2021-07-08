Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Gökçeköy-Çapaklı-Eldelek-Süleymaniye güzergahında 21 kilometrelik asfalt çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Gökçeköy-Çapaklı-Eldelek-Süleymaniye güzergahında 21 kilometrelik asfalt çalışmasına başladı.

2021 yılı asfalt sezonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluk alanındaki 1200 kilometrelik yolda asfalt atımı gerçekleştirecek olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesinde çalışmalarını başlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ekiplerin düzenleme yaptığı noktada incelemelerde bulundu. İncelemelere Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Us, Eldelek Mahalle Muhtarı Akın Ünal ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer de eşlik etti. Süleymaniye Mahallesi güzergahında gerçekleştirilen incelemelerin ardından bölge muhtarları yapılan yol çalışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi. Yıllardır sorun yaşanan yolun genişletildiği ve asfaltlandığı için mutlu olduğun ifade eden muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplere teşekkür etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "2021 asfalt programı kapsamında Salihli ilçemizde yürüttüğümüz çalışmaları inceliyoruz. Salihli ile Gördes arasında senelerdir el atılmayan, karayolu niteliğinde mevcut bir yol olmamasından dolayı burada çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla iki ilçeyi birbirine bağlamak üzere beton yol çalışmasını başlattık. Çalışmamız, şu anda Gördes Salihli sınırına ulaşmak üzere. Bu 40 kilometrelik beton yolun devamında yol çalışması şu anda yürüttüğümüz noktadan geçecek. Burada doğrudan 6 mahallemize, dolaylı olarak 20 mahallemize hizmet veren 21 kilometrelik bir güzergah üzerinde satih kaplama çalışması yapıyoruz. Ciddi bir temel çalışması, koruge boru çalışması, devamında yıkanmış mıcırlarımızla 1. kat çalışmasını yapmaktayız. Çavlu-Çapaklı-Eldelek mahallelerinin bulunduğu bölgeye hizmet veren, Adala Karataş bölgesi olarak bilinen bölgede 21 kilometrelik çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. En kısa zamanda bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Yol çalışmasının hayırlı olmasını dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da "Köylü milletin efendisidir sözünü özellikle uygulayan bir belediyeyiz. Cengiz Başkanımızın talimatları ile kırsalda her türlü desteği veren bir belediyeyiz. Bu senede hedefimiz büyük. İl genelinde 1200 kilometre yol çalışması yapacağız. Mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı memnun edebiliyorsak, biz çok mutlu oluyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı
Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı
Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Sezen Aksu Levent Yüksel
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salihli'de asfalt çalışmaları hız kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:46:57. #1.14#

title